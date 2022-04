Provoca incidente sotto effetto di alcol, ritiro patente per un 28enne

Il giovane è risultato essere positivo con un tasso alcolemico pari a 1,66 grammi per litro. L'auto non è stata sottoposta a sequestro in quanto di proprietà di persona estranea ai fatti