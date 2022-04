Aria, acqua, terra e fuoco: i quattro elementi naturali diventano il tema sul quale, gli artisti più creativi, potranno cimentarsi nella realizzazione della loro opera digitale. È questa l’idea lanciata da Officina Mush, agenzia di grafica e comunicazione, all’interno della ormai celebre manifestazione cittadina Poetto Fest, che si terrà il 29 e 30 aprile, e il 1° maggio, all’Arena Village, sul lungomare Poetto di Quartu. Un contest artists che vedrà, dopo giorni di votazioni, tre vincitori finali.

Officina Mush ha pensato al coinvolgimento di artisti in forma singola o collettiva, ma non solo. Punto di forza del contest è il coinvolgimento degli studenti dei licei artistici di tutta l’Isola. “Una occasione per i ragazzi – hanno detto gli organizzatori di Officine Mush – di poter misurare il proprio potenziale artistico, all’interno di una competizione a livello regionale nella quale, dai 18 anni in poi, tutti possono partecipare. Per i tre vincitori poi, sarà un’ottima vetrina per iniziare a farsi conoscere nella propria individualità ed espressione artistica”.

Per questo motivo sono stati invitati a partecipare gli studenti del Liceo Artistico Foiso Fois di Cagliari, l’Istituto d’Istruzione Superiore Azuni, sempre a Cagliari, il Liceo Scientifico Artistico Brotzu a Quartu Sant’Elena, l’Istituto d’Arte Contini di Oristano, il Liceo Artistico Figari di Sassari,il Liceo Artistico De Andrè di Olbia, l’I.I.S. Asproni di Iglesias.

Il contest è aperto a artisti singoli maggiorenni, collettivi di artisti, a patto che tutti siano maggiorenni. Per iscriversi: compilare il form presente nel sito ufficiale di Officina Mush e caricare la propria opera. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 16 del 21 aprile.

Le opere dovranno essere grafiche digitali (non digitalizzate) in linea con la tematica proposta, pena l’esclusione dal concorso. Il tema della creatività da presentare riguarda i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. Alla chiusura delle iscrizioni verranno selezionate 10 opere dalla giuria composta da Poetto Fest e Officina Mush.

Le opere selezionate potranno partecipare alla seconda parte del contest.

Le 10 opere selezionate verranno annunciate e pubblicate sui social di Officina Mush, Poetto Fest e Opera Beach, e potranno essere votate dal pubblico tramite il portale dedicato sul sito ufficiale di Officina Mush.

Le votazioni saranno aperte al pubblico dal 25 aprile alle ore 16 al 1°maggio alle ore 19,30. Le opere verranno trasmesse durante i tre giorni del Poetto Fest nello spazio dell’Aqua Club & Restaurant. A decretare i vincitori concorrerà il voto del pubblico e della giuria. Ogni singolo voto dato dal pubblico vale 1 punto. Il voto di ogni componente della giuria vale il 10% del totale dei voti. In tutto i voti della giuria incidono sul 30% del totale.

I primi tre classificati verranno annunciati durante l’ultima serata, il 1°maggio, sul palco dell’Opera Beach. Al primo classificato andrà una gift card del valore di 1000 euro spendibile da Officina Mush, in formazione e collaborazioni. Capsule collection per Mush dys di 10 prodotti disegnati dall’artista (t-shirt, canotte, felpe cappuccio e girocollo, teli mare). Garantito poi l’accesso a tutte le serate oltre al pass backstage per la stagione estiva dell’Opera Beach.

Il secondo classificato riceverà una capsule collection per Mush dys e 5 prodotti disegnati dall’artista (t-shirt, canotte, felpe cappuccio e girocollo). Anche in questo caso è previsto l’accesso a tutte le serate e il pass backstage per la stagione estiva dell’Opera Beach.

Per il terzo classificato, infine, il premio consiste nella capsule collection per Mush – dress your style e 3 prodotti disegnati dall’artista (t-shirt, canotte, felpe cappuccio e girocollo). non mancherà l’accesso a tutte le serate e il pass backstage per la stagione estiva dell’Opera Beach.

