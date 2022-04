Zorro, si sa, con la sua zeta è sempre stato l’emblema della giustizia e del riscatto degli oppressi. Ma ora che Vladimir Putin, applicando la zeta sui suoi ordigni di morte, ne ha ribaltato completamente il senso trasformandola in un simbolo di ferocia e sterminio, è necessario ripristinarne il significato. Ecco il senso del terzo raduno mondiale degli Zorro che si terrà ad Oristano venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022.

Ad organizzarlo è anche questa volta l’Università di Aristan che, con i suoi corsi di Scienze della Felicità e di Prevenzione dell’Idiozia Esagerata, assegna lauree in Teoria e Tecniche di Salvezza dell’Umanità. Tema del raduno: “La zeta è mia! Io sono Zorro”.

Il raduno si terrà a Oristano come già i due precedenti del 1983 e del 2004 ed avrà anche un inno ufficiale.

“È importante che gli Zorro giungano a migliaia. È importante che gli Zorro giungano da tutto il pianeta. È importante che gli Zorro giungano da tutte le generazioni, fino alla Zeta”, fa sapere l’università di Aristan, capitanata dal Rettore Filippo Martinez che lo scorso lunedì 11 aprile ha pubblicato sulla sua pagina Facebook questo appello:

Caro Zorro,

ti sei sempre battuto con coraggio astuzia e ironia contro l’arroganza del potere, per questo la zeta è diventata un simbolo di giustizia per tutti gli oppressi; ora però Vladimir Putin, applicando la tua zeta sui suoi ordigni di morte, ne ha ribaltato completamente il senso trasformandola in un simbolo di ferocia e sterminio.

La fluttuante Università di Aristan che, come sai, con i suoi corsi di Scienze della Felicità e di Prevenzione dell’Idiozia Esagerata, assegna lauree in Teoria e Tecniche di Salvezza dell’Umanità, oggi ti chiede formalmente di restituire il senso originario alla tua nobile zeta profanata.

Ritorna.

Ti aspettiamo.

E Zorro ha risposto. Ecco il suo dispaccio.

La zeta è mia.

Soltanto mia.

Io sono chi mi ha sognato.

Chi ha sperato che arrivassi.

Chi ha creduto di vedermi in una notte di luna.

Sono tutti quelli che in un mantello nero

hanno capito di essere me.

Sono Zorro.

La più umana delle giustizie divine.

E sto arrivando.

Appuntamento ad Oristano venerdì 27 e sabato 28 maggio 2022.

