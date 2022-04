Ieri sera verso le 22, è stato notato uno strano fenomeno luminoso sui cieli di Narbolia. Ne dà notizia il giornale ufologico sardo Ufonews, gestito dal Centro Italiano Studi Ufologici, sempre attento a segnalare con dovizia di particolari, foto e video, gli avvistamenti di oggetti non identificati sui cieli sardi.

“Un oggetto evanescente, molto grande, che presentava delle luci molto intense alle estremità e al centro, è stato osservato per una ventina di secondi, poi è sparito come se avesse spento tutte le luci. Ad osservarlo è stato un ragazzo del luogo, che ha avuto la prontezza di fare un video. In quel momento il cielo era sereno, infatti alla sua sinistra si nota una stella. Restiamo in attesa di altre segnalazioni”.

Ecco il video.

