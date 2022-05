“A partire da lunedì 23 maggio anche a Quartu Sant’Elena, come pure a Olbia, arriverà il taser”. Lo annuncia il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni in una nota in cui esprime solidarietà ai due carabinieri del Radiomobile di Quartu Sant’Elena aggrediti a Settimo San Pietro da un cittadino nigeriano che ha lacerato a morsi il braccio di uno dei militari durante un intervento per sedare una lite in un cantiere.

“Il taser è uno strumento importantissimo a tutela degli operatori della sicurezza – scrive Molteni, dopo che ieri il ministero degli Interni è stato sollecitato da una nota del Sim Carabinieri indirizzata al ministro Lamorgese -. Dopo otto anni da quando è stato per la prima volta approvato l’utilizzo della pistola a impulsi elettrici in Parlamento, e una lunga fase di sperimentazione iniziata nel 2018, dal 14 marzo è finalmente partito il cronoprogramma che sta portando l’arma nella dotazione effettiva delle Forze dell’Ordine italiane. Un passo avanti importante per garantire l’incolumità di chi ogni giorno presidia il territorio, tutelando i cittadini”.

