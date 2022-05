Radja Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari per cercare di riportare i rossoblù nella massima serie. L’operazione, come riporta l’Ansa, sarebbe simile a quella della stagione 2003/04, in cui l’allora presidente Massimo Cellino riuscì a convincere Gianfranco Zola a lasciare il Chelsea e dare una mano al Cagliari a risalire in serie A. Quella che al momento è solo una voce di corridoio sarebbe legata alle sorti della società rossoblù.

I destini del Cagliari e di Nainggolan si erano separati bruscamente l’estate scorsa quando – per motivi economici – il contratto del belga non era stato rinnovato e il centrocampista, di casa a Cagliari, era tornato in Belgio per giocare con l’Anversa.

L’operazione è ovviamente subordinata – in caso di vendita – alla volontà dell’eventuale nuovo proprietario al nulla osta del prossimo tecnico che guiderà la squadra. Ma nel caso in vada in porto il Ninja avrà il ruolo del giocatore “bandiera” che con la sua proverbiale grinta dovrà trascinare un gruppo di giovani alla conquista della serie A. È infatti certo che praticamente tutti i big – che in questo campionato di grinta non ne hanno messo troppa – sono destinati a fare le valige. In partenza vengono dati anche i nazionali Cragno e Joao Pedro. Insomma il futuro del Cagliari è tutto da scrivere.

