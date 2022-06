Per selezionare proposte di progetti di rassegne di spettacolo dal vivo per il loro inserimento nella manifestazione “Cagliari dal vivo 2022”, l’amministrazione comunale ha pubblicato un nuovo bando a cui ha assegnato 909.909 euro, in attuazione all’Accordo di programma stipulato col Ministero della Cultura. Gli interessati possono far domanda entro le ore 24 di domenica 26 giugno 2022.

Il bando, con gli obiettivi del progetto, gli ambiti di spettacolo ammessi e importo del contributo, requisiti per la partecipazione, linee guida per la redazione dei progetti, modalità e termini di presentazione dei progetti, periodo realizzazione delle attività, istruttoria delle domande, cause di esclusione, valutazione dei progetti, adempimenti per i titolari dei progetti selezionati, assegnazione del contributo, variazione nella programmazione e verifiche, spese ammissibili, rendicontazione dei contributi, decadenza dal contributo, erogazione dei contributi, controlli e conservazione della documentazione, responsabile del procedimento e informazioni, la modulistica per fare domanda, sono consultabili e scaricabili attraverso la pagina web del portale istituzionale.

