Giuseppe Carta è stato nominato ambasciatore della Creatività di Pietrasanta. Il prestigioso titolo è stato conferito all’artista di Banari dal Comune amministrato da Alberto Giovannetti, ed è stato attribuito nella serata di domenica durante una suggestiva cerimonia nel centro della Versilia, alla presenza dei sindaci di Mougins Richard Galy e di Lerici Leonardo Paoletti.

“Per me è stata una sorpresa – commenta Giuseppe Carta -. La nomina ad ambasciatore della Creatività di Pietrasanta è dunque inaspettata e commovente e mi riempie di orgoglio. Anche la grande esposizione che ho realizzato ed è tuttora in corso a Mougins è stata possibile grazie al forte legame con la città di Pietrasanta con cui la città francese ha un gemellaggio artistico: come primo artista di ‘scambio’ tra le due amministrazioni hanno scelto me”.

Pietrasanta è una città conosciuta in tutto il mondo per il suo legame con l’arte: è infatti uno dei centri internazionali più importanti per la lavorazione del marmo e del bronzo. Ospita un polo della scultura che ha attirato negli anni famosi artisti italiani e internazionali proprio per il suo fortissimo legame con l’arte.

Giuseppe Carta lavora da più di 20 anni a Pietrasanta per fondere le sue opere in laboratori di artigiani di grandissima professionalità. Prima con la Fonderia d’arte Massimo del Chiaro, ora e da diversi anni con Il Vicolo degli Artigiani che raggruppa diversi professionisti del settore. “In Europa ci sono pochissimi posti dove poter eseguire la fusione che caratterizza le mie opere – evidenzia Carta – Pietrasanta è l’unico in Italia: qui si lavora in perfetto equilibrio tra artisti e artigiani, con un’intesa sempre molto forte e amichevole”.

“Giuseppe Carta ha realizzato tante esposizioni in Italia e all’estero – dichiara il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti – Realizza le sue opere nelle botteghe artigianali del nostro comune e porta nel mondo anche il nome della nostra città. Carta esporta le sue opere, ma fa conoscere anche i nostri artigiani, che sono i migliori al mondo, come riconoscono gli stessi artisti. In questo modo Giuseppe Carta esporta i valori della nostra comunità: per questo abbiamo voluto dargli il riconoscimento di ambasciatore della creatività, per la riconoscenza che abbiamo per l’arte che ogni giorno da qui fa partire per tutto il mondo, e perché – così facendo – valorizziamo anche i nostri artigiani. Per noi conta molto anche l’aspetto umano: Carta entra talmente in sintonia con i nostri artigiani da creare un rapporto di amicizia e confidenza molto forte, un’intesa molto salda, non da tutti. E partecipa di frequente anche alle nostre iniziative, prestando spesso le sue opere”.

In quella che è stata definita “Atene della Versilia” c’è una galleria ogni 40 metri. Qui si sono stabiliti grandi artisti come Fernando Botero, Jeff Koons e Igor Mitoraj. È un vero museo a cielo aperto, la capitale della scultura contemporanea, una brillante realtà internazionale dove si respira tutto l’anno arte, storia e cultura.

