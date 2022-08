Una decina di gatti della colonia felina del quartiere Sant’Elia son stati avvelenati. E non sarebbe la prima volta.

La notizia ci arriva da un lettore, che esprime tutta la sua rabbia per un gesto che, tra l’altro, è punibile dall’articolo 544 del codice penale. “Servono più controlli”, aggiunge senza troppa convinzione. “Purtroppo tante di queste persone che compiono atti simili resteranno impuniti”.

Stessa situazione a Stampace, dove alcuni residenti hanno segnalato un aumento di avvelenamenti in un’area verde per scoraggiare i proprietari dei cani a portarli lì per i bisogni. “Basterebbe semplicemente un po’ più di rispetto verso gli animali”, commenta uno dei proprietari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it