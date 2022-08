Mi chiamo Simone Spada. Ho trentacinque anni, ma da oltre dieci mi occupo di cronaca sportiva, culturale e politica. Il mio sogno sin da piccolo era quello di diventare un giornalista, ed è per questo che quando ho dovuto scegliere quale corso universitario fare, ho colto la palla al balzo e mi sono laureato in Lingue e Comunicazione per il Giornalismo con una tesi sui giornali giovanili del sessantotto.

Perché questa piccola presentazione? Perché magari al lettore il mio nome dirà poco o non dirà niente. È importante dunque entrare in contatto sin da subito visto che dalla giornata odierna sono onorato di poter assumere il ruolo di nuovo direttore responsabile di Cagliaripad.

Ringrazio per la fiducia e per quel pizzico di follia che non guasta mai gli editori Claudia Erdas e Massimo Lai. La loro passione per il buon giornalismo è visibile ad occhio nudo: in questi tempi così complessi non è così scontato.

Veniamo da due anni in cui l’approccio alla quotidianità e all’informazione è cambiato. Il boom dei social media, il fiorire di nuove forme di comunicazione, una richiesta sempre più aggiornata di notizie hanno richiesto una maggiore attenzione alle modalità di fruizione di adulti e ragazzi.

Eredito dal precedente direttore Guido Garau, a cui invio un abbraccio affettuoso, un giornale con un impronta ben precisa che non verrà snaturata. Anzi si cercherà di proseguirne l’evoluzione, con uno sguardo chiaro, concreto e non ostile alla notizia.

Ogni notizia sarà un luogo. Dove poter riflettere, sorridere, scoprire qualcosa. Bisogna attraversarla la vita che passa attraverso un giornale. Noi la racconteremo con tutto il nostro entusiasmo, impegno, talento e coraggio con il proposito di darvi l’informazione che il lettore si merita: onesta e attenta.

Simone Spada

La New Publisher S.r.l., società editrice del quotidiano online Cagliaripad, ringrazia Guido Garau per il lavoro svolto e dà il benvenuto al nuovo direttore Simone Spada.

