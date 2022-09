Pochi giorni fa, Fabio Liverani ha perso la moglie Federica. L’allenatore del Cagliari ha vissuto due giorni complessi, visto il grave lutto e il funerale della compagna di una vita avvenuto giovedì 22 settembre.

Ma il richiamo del campo è stato più forte di ogni altra cosa, anche per scacciare via, per qualche ora, la tristezza. E allora Liverani si è rivisto ad Asseminello per guidare l’allenamento dei suoi ragazzi verso la prossima sfida casalinga contro il Venezia.

Di seguito riportiamo il tweet che il Cagliari Calcio ha pubblicato sul proprio account ufficiale:

(Foto credit: Cagliari Calcio)

