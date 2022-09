Fratelli d’Italia è il primo partito in Italia e in Sardegna ha dimostrato di saper ottenere in breve tempouna crescita enorme. Può essere certamente soddisfatto Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e esponente di spicco del gruppo politico guidato da Giorgia Meloni.

“Abbiamo fatto una campagna elettorale in cui abbiamo riscontrato un certo gradimento dei cittadini e degli elettori” ha spiegato Truzzu ai nostri microfoni, “Su sei collegi uninominali, noi ne avevamo quattro. Li abbiamo vinti tutti e quattro, anche con ampio margine. Segno che nel corso degli anni si è creata una classe dirigente, che ha dimostrato capacità e competenze. Questa è una delle ricette del successo. Siamo sicuramente soddisfatti“.

Risponde anche ai commenti dei candidati del centrosinistra che hanno sottolineato la sconfitta del centrodestra a Cagliari: “Penso che il compito della politica sia quello di fare proposte ai cittadini, piuttosto che parlar male degli avversari. Se vogliono continuare su questa strada, ci hanno già dato una mano con queste elezioni facendo una campagna del tutto personale contro Fratelli d’Italia e la sua leader. Aggiungo che in questi anni abbiamo dimostrato di saper crescere, siamo cresciuti quattro volte tanto. Non mi pare che il partito dell’ex sindaco abbia fatto altrettanto“.

Questo successo di Fratelli d’Italia però non cela le tensioni a livello regionale nella Giunta a guida centrodestra in vista delle prossime elezioni Regionali. “Io credo che se la coalizione di centrodestra a livello regionale saprà rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, con una coalizione coesa che miri a raggiungere i risultati, le elezioni si vincono“. Poi però il monito: “Se invece ci dividiamo, litighiamo, diamo l’immagine di una maggioranza sfilacciata che non riesce a risolvere i problemi dei cittadini, è probabile che vincano gli avversari“.

