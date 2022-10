Tremenda avventura vissuta da una donna di 38 anni con la sua auto nella scorsa notte. Stava viaggiando lungo la Statale 131 in direzione Sassari quando ha urtato il guardrail e si è ribaltata con la macchina.

La conducente è rimasta illesa dall’incidente. Una volta soccorsa dai sanitari ha ammesso però di essere rimasta sotto shock per l’accaduto. È stata comunque trasportata in ospedale a Oristano per accertamenti.

Sul posto l’intervento della squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano e i Carabinieri di Ghilarza.

