La Dinamo conquista il primo successo in campionato superando Verona per 101-79. La squadra sassarese è stata trascinata da un pazzesco Onuaku (24 punti) e da un terzo quarto in cui ha offerto la fuga decisiva verso la vittoria.

Risposte importanti da tutto il gruppo dopo le ultime tre sconfitte. Molto bene Gentile e Bendzius, in grande ripresa Jones. Sassari ha giocato di squadra e convinto.

“Siamo soddisfatti, era la partita che volevamo di fronte al nostro pubblico alla prima casalinga in campionato – ha spiegato Piero Bucchi, tecnico della Dinamo – La squadra ha fatto un buon match, all’inizio abbiamo concesso troppi rimbalzi ma siamo stati bravi a limare le difficoltà. Abbiamo alzato l’intensità, iniziato ad allargare i gomiti e indirizzato la partita dove volevamo anche con il secondo quintetto, quando abbiamo messo la marcia in più”.

(Foto credit: Luigi Canu)

