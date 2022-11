Forza Italia chiede l’intervento del Governo per fronteggiare l’emergenza cavallette in Sardegna: il deputato Ugo Cappellacci ha depositato un’interrogazione al ministro per le Politiche Agricole affinché adotti misure urgenti e agisca insieme alla Regione Sardegna per debellare quella che è diventata una vera e propria piaga per l’Isola.

Già nei mesi precedenti gli azzurri dell’isola hanno presentato una mozione con cui è stata chiesta la costituzione di un’unità di progetto, che operi sul territorio, analoga a quella istituita per la peste suina. “Occorre intervenire prima che si ripeta il disastro degli anni precedenti – ha dichiarato Cappellacci-: quando le cavallette hanno devastato i campi e sono arrivate perfino ai centri abitati. Sono necessari strumenti e mezzi celeri, con la presenza nei territori, al fianco degli agricoltori, con una strategia pronta per affrontare l’emergenza subito e soprattutto ad evitare che continui a ripetersi negli anni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it