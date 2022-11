Dopo aver archiviato la relazione amorosa con la showgirl svizzera Michelle Hunziker, il chirurgo sassarese Giovanni Angiolini sembrerebbe aver trovato una nuova fiamma. Si tratta di nientemeno che la conduttrice televisiva Roberta Morise, ex storica di Carlo Conti.

I due sono stati avvistati in un ristorante romano, in zona Ponte Milvio, mentre si scambiavano sguardi d’intesa e complicità.

Il professionista, noto al grande pubblico per la partecipazione alla 14esima edizione del Grande Fratello, era balzato alle cronache questa estate per i mesi di fuoco trascorsi insieme alla showgirl svizzera in compagnia della figlia Aurora. Gli scatti in spiaggia e in barca erano finiti su tutti i giornali di gossip e avevano incuriosito i fan del bel chirurgo e della stessa Hunziker, che soltanto poco tempo prima aveva messo fine al capitolo con Tommaso Trussardi.

