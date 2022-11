È svenuto mentre stava giocando in un parco ad Assemini proprio davanti alla caserma dei Carabinieri. Così avendo udito delle urla i militari sono accorsi e hanno trovato disteso a terra e privo di sensi un bambino nigeriano di 2 anni e mezzo che era accompagnato dalla madre. Vi era accanto un passante che tentava di soccorrerlo in qualche modo e di porlo in sicurezza.

Vista la situazione uno dei militari ha compiuto nei confronti del bimbo manovre di rianimazione cardiopolmonare che egli conosceva, permettendo al piccolo di riprendere parzialmente i sensi mentre il comandante di stazione, restando in continuo contatto telefonico col numero di emergenza 118, mediante apposite manovre che gli venivano dettate dal medico di turno, riusciva a tenere il bimbo vigile e cosciente sino all’arrivo dell’ambulanza che ha provveduto a trasportarlo al reparto di pediatria dell’ospedale Brotzu, dove si trova tuttora sottoposto a cure mediche.

