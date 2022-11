In passato erano stati altri sport a precludere nei mesi caldi l’accesso al Poetto dei cagliaritani: mondiali o europei di offshore o di vela o ultimamente anche il ciclismo femminile. Ora è un altro sport, questa volta prettamente “da spiaggia”, il beach tennis, a sbarrare il passo.

I campi da beach tennis realizzati alla quarta fermata, dopo il Lido, con le recinzioni quasi in riva al mare, stanno facendo indignare chi frequenta abitualmente il Poetto anche d’inverno.

La Capitaneria di Porto per ora non ha ricevuto alcuna segnalazione in merito. Né ovviamente ha dato alcuna autorizzazione alla realizzazione dei manufatti che probabilmente sono stati concessi temporaneamente dal Comune per finalità sportive.

Ma a prescindere dalle autorizzazioni (che sicuramente saranno regolari) – si chiede qualcuno – la fascia di rispetto dei 5 metri dalla battigia non dovrebbe essere sempre salvaguardata?

