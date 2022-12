Questa mattina durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno”, condotta da Antonella Clerici, in onda su Rai Uno, parlerà della manifestazione culinaria Saboris Antigus.

In mostra i sapori e le prelibatezze di Trexenta e Sarcidano, in quello che era famoso per essere il “Granaio di Roma”. Dalle lumache al pane fatto in casa di tantissimi tipi diversi: su civraxiu, su carasau, su coccoi, su modditzosu, tra gli altri. Poi i dolci, da is zippulas a sa pardula. Tutto da accompagnare coi vini deliziosi del territorio.

