Il primo tweet del 2023 di Vittorio Feltri è un insulto gratuito a Michela Murgia. “Non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco”, scrive il fondatore di Libero sul suo profilo Twitter.

E non è nemmeno la prima volta che succede. Feltri aveva già offeso la scrittrice e attivista femminista sarda. A inizio dicembre scriveva: “Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega”.

Questa volta, però, l’ex direttore di Libero è stato sommerso dalle critiche degli utenti del social. “E pure il primo giorno del 2023 hai scritto qualcosa di offensivo verso una donna. Complimenti l’importante è non smentirsi mai”, si legge in un commento. “Se l’apprezzamento si limita all’aspetto estetico beh lei ha perso in partenza. Che pochezza. Lei è una garanzia”, scrive un altro utente. E ancora: “Sarai bello tu. Ancora una volta mostra la pochezza di quello che scrive. Lei non si smentisce mai”.

Da parte sua, l’autrice fresca del nuovo saggio “God save the queer”, risponde con ironia dalla sua pagina Instagram: “Feltri che si sveglia il primo dell’anno pensando a me”, scrive Murgia in un meme postato ad hoc tra le sue story, mentre lei ride insieme ad altri amici.

