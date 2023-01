I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione di Villanova, sono intervenuti ieri in Piazza Demuro per la presenza di un 51enne del luogo, noto alle forze dell’ordine, che presentava una fasciatura al ginocchio destro con copiosa fuoriuscita di sangue.

L’uomo ha dichiarato ai militari che, poco prima, un suo 21enne nipote che con lui convive, anch’egli conosciuto per pregresse vicende giudiziarie, nel corso di un litigio per problemi di natura privata, gli aveva procurato una profonda ferita da taglio al ginocchio destro col lancio di un coltello e, quasi contestualmente, gli aveva sferrato un morso all’orecchio destro, causandogli delle escoriazioni, per poi darsi alla fuga.

Su richiesta dei carabinieri è intervenuta sul posto un’ambulanza del 118, che ha trasportato l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu”, ove, nel corso del pomeriggio, gli sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili con 14 giorni di prognosi. L’uomo non ha inteso denunciare il proprio nipote, ma l’autorità giudiziaria è stata comunque informata dai militari dell’Arma che hanno quanto meno documentato l’accaduto, anche nella prospettiva di possibili sviluppi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it