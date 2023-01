I carabinieri di Serramanna, con la collaborazione dei colleghi di Villasor e di Furtei, hanno denunciato stanotte in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi un 39enne del luogo, incensurato. I militari operanti sono intervenuti dopo che la moglie dell’uomo aveva segnalato che il marito, in preda a una crisi di nervi, aveva aggredito lei ed i figli minori, percuotendo la donna, minacciandola di morte brandendo un coltello a serramanico.

La donna ha riferito agli operanti di patiti maltrattamenti da parte del coniuge consistiti in minacce e percosse nei loro confronti, fatti avvenuti nelle ultime settimane. I carabinieri hanno rinvenuto il citato coltello a serramanico di 23 centimetri, subito posto in sequestro. La Procura della Repubblica appena informata, ha emesso un immediato provvedimento precautelare di allontanamento dell’uomo dalla casa familiare. I militari ne hanno dato pronta esecuzione, attivando altresì il protocollo cd “Codice Rosso” a tutela delle parti lese.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it