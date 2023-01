I due si erano conosciuti sui social, ma appena dopo i primi messaggi lui ha iniziato a diventare sempre più invadente arrivando anche a raggiungere la ragazza a casa in Sardegna, dove era tornata per le festività natalizie.

Il giovane di 28 anni, consulente finanziario del Modenese, è stato stato sanzionato dal questore di Sassari che ha firmato nei suoi confronti un provvedimento di ammonimento per atti persecutori e un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per tre anni.

La ragazza, originaria del Logudoro, riceveva continuamente foto dello stalker, in cui appariva spesso seminudo, che le inviava anche con l’uso di account falsi. Dopo aver scoperto che la giovane lavorava in una discoteca di Firenze, poi, l’aveva raggiunta e aveva iniziato a molestarla, finché i buttafuori l’avevano allontanato dal locale.

Una volta appreso che lei era tornata in Sardegna per le vacanze di Natale, ha preso un aereo e, dopo aver chiesto a baristi, passanti, negozianti e altri presenti nell’area del Logudoro, è riuscito a trovare il suo paese e la sua abitazione.

Qui ha iniziato a suonare insistentemente il campanello, le portava regali e chiedeva di incontrarla per poter uscire insieme. I genitori più volte lo hanno ammonito, dicendogli di andarsene e non tornare più. Ma il 28enne non ne ha voluto sapere e, nonostante i diversi interventi delle forze dell’ordine, ha continuato a molestarla.

Così, dopo l’informativa del Commissariato di Ozieri, il questore di Sassari ha adottato d’urgenza il provvedimento di ammonimento e il foglio di via.

