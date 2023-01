Scade oggi il termine per presentare domanda di candidatura ai colloqui del Career Day 2023: laureate e laureati, studentesse e studenti dell’Università di Cagliari possono inviare la propria richiesta di colloquio a una delle 80 aziende presenti alla manifestazione e, se il profilo dovesse essere coerente con le richieste dell’azienda, saranno ricontattati.

L’evento, organizzato dall’Ateneo cagliaritano con il patrocinio della Regione e in partenariato con l’Aspal, si terrà il 12 e il 13 gennaio alla Fiera di Cagliari, dove oltre ai colloqui di lavoro, ci saranno anche i workshop e i seminari formativi per cui è richiesta l’iscrizione.

Una delle novità più interessanti del Career Day 2023 sono le sei “sfide”, proposte da 5 aziende – Acciona, Jobiri, NurjanaTech, T Hotel e Tiscali – per stimolare la creatività e mettere alla prova la preparazione di studenti e studentesse oppure neolaureati/e (negli ultimi due anni) dell’ateneo cagliaritano per presentare, singolarmente o in team, soluzioni o progetti innovativi. In palio importanti premi, quali tirocini curriculari o extracurriculari, in percorsi di mentoring con referenti aziendali o in altre opportunità legate alla tipologia di attività svolta dalle aziende proponenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it