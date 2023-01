Il grande debutto di Geppi Cucciari su Rai3 andrà in onda domani sera alle 21,25 per il suo nuovo programma “Splendida Cornice”.

Una vera e propria sfida per l’orma nota conduttrice tv, comica e attrice di cinema e teatro, originaria di Macomer ma cagliaritana d’adozione, che annuncia l’appuntamento per la prima puntata sulla propria pagina Instagram.

“Non posso nascondere la tensione, quell’ansia sottocutanea di affrontare per la prima volta una prima serata da sola, tutta mia, con un mandato peculiare: fare una prima serata sulla cultura”, dice Cucciari in un’intervista al Corriere della Sera. “L’hanno chiesto a me e questo deve essere un malinteso frutto dei tempi… La cultura sarà il contenuto, il linguaggio sarà il mio, l’autorevolezza sta negli ospiti che ci saranno. Sento la responsabilità, sono felice e impaurita”.

