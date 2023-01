È stato controllato per strada da un equipaggio dell’aliquota radiomobile in via Roma a Ussana e trovato in possesso di una cifra cospicua di denaro contante, 575 in banconote di vario taglio, sulla provenienza delle quali non aveva saputo fornire indicazioni. Nella successiva perquisizione domiciliare, eseguita in collaborazione con i colleghi dell’aliquota operativa, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 11 grammi di marijuana, 0,6 grammi di cocaina, ulteriore denaro contante per la somma di 555 euro, bilancini di precisione ed un coltellino sul quale sono stati rinvenuti residui di sostanza stupefacente.

Per questo un ventunenne di Ussana, incensurato e disoccupato è stato denunciato ieri dai carabinieri del NORM della Compagnia di Dolianova per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato verrà inviato ai laboratori del RIS di Cagliari per le analisi di laboratorio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it