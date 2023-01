Dopo una selezione durata ben dodici mesi, Street Art Cities ha individuato 100 murales in tutto il mondo tra cui è possibile scegliere il più bello. Si tratta dei Best Street Art of 2022 Awards, che vedono in lizza anche 7 opere italiane.

Tra queste c’è anche un vero e proprio talento made in Sardinia: è Mauro Patta, che abbiamo avuto l’occasione di intervistare (leggi qui). Street artist di Atzara, è stato a lungo fuori casa dove ha lavorato come pittore di porcellana alla Gucci Richard-Ginori di Sesto Fiorentino.

L’opera scelta per Patta si chiama “Sa Festa”‚ è un omaggio al paese di Uras, ai suoi colori e alle sue tradizioni. Al centro è raffigurata una donna in abito tradizionale, caratterizzato dallo scialle ricamato. Dietro di lei ci sono elementi e colori che richiamano sempre il suo abbigliamento, come il viola del grembiule e della gonna e il rosso del fazzoletto.

Per votare basta scaricare l’app gratuita Street Art Cities e scegliere tra le 100 opere in 92 città di 30 Paesi del mondo.

