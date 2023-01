Anche Cagliari parteciperà domani 24 gennaio al flash mob nazionale “Ciclabile Umana”. Lo comunica per “Amici della Bicicletta Cagliari” Maurizio Malavasi.

Il gemellaggio coinvolge parecchie città italiane per ribadire che la sicurezza di chi pedala va salvaguardata.

L’appuntamento è per le 7.30 in piazza Garibaldi dove, fino alle 9 ciclisti, ma anche pedoni e cittadini sensibili al problema, si metteranno a guardia delle corsie ciclabili per impedire la sosta selvaggia e il transito ai mezzi a motore, proteggendo così il passaggio dei ciclisti urbani.

