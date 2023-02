Il cinema del regista Salvatore Mereu arriva su Rai3, nella programmazione in lingua sarda della domenica mattina. Il 5 febbraio andrà in onda infatti il suo ultimo film “Bentu”.

Curioso l’orario in cui è stato destinato: le 9:30 di mattina, in uno spazio solitamente poco appetibile per i fruitori di pellicole cinematografiche. Specie se provenienti dai festival di prestigio, come quello di Venezia.

Grazie a questo film, Mereu ha ricevuto il Premio Bisato d’Oro 2022 della Critica Indipendente per la “Miglior regia”. Un progetto assieme agli studenti del Corso di laurea magistrale in produzione multimediale dell’università di Cagliari.

La storia è tratta da un racconto di Antonio Cossu, scrittore e insegnante di Santu Lussurgiu, che lavorò dal 1953 al 1958 nel partito politico Movimento Comunità, fondato e diretto da Adriano Olivetti.

La storia è ambientata nella Sardegna degli anni Cinquanta, che vede arrivare lentamente la meccanizzazione dell’agricoltura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it