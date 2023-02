Modena Cagliari ha dato a Claudio Ranieri il primo dispiacere della stagione. Ma nella conferenza post partita, il tecnico rossoblù è decisamente lucido e tranquillo nel valutare quanto andato in scena al Braglia.

Innanzitutto una bacchettata all’arbitro Perenzoni. “Credo che l’arbitro abbia sbagliato sull’episodio di Rog, stavamo andando via in contropiede, semmai il fallo lo abbiamo subito. Così come il direttore di gara ha commesso degli errori all’inizio su alcuni falli, per fortuna nessuno si è fatto male: sbagliando quello è poi andato in confusione”.

Quindi un pensiero per i suoi giocatori e il loro impegno. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, come ho detto loro nello spogliatoio. In difficoltà, in inferiorità numerica, contro una squadra ben organizzata, hanno dato tutto, fatto tutto quello che dovevano fare. E per me questo è importante”.

C’è ancora tanto da fare e tanto da migliorare, però. “Devo continuare a lavorare su tutto, ho iniziato a lavorare qui da un mese, deve migliorare tutte le componenti che ho a disposizione. Cercheremo di fare del nostro meglio, oggi è andata male”.

