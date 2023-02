Il Cagliari Calcio e il Comune di Quartu non sono arrivati ad un accordo per la rigenerazione dello stadio Is Arenas. Dopo mesi di dialogo, è arrivato il no della società rossoblù alla proposta di transazione avanzata dall’amministrazione comunale.

La situazione dello stadio è di grande degrado. Il Comune di Quartu lamenta la mancata collaborazione della società rossoblù nel tentativo di riqualificare il luogo. A sua volta il Cagliari ha rispedito al mittente l’imputazione di responsabilità nel procedimento dei lavori.

Ora il contenzioso si sposterà in tribunale: appuntamento al 9 marzo.

