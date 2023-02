Marco Raduano, boss della Sacra Corona Unita, è riuscito ad evadere dal carcere di Badu ‘e Carros a Nuoro.

Conosciuto anche come “Pallone”, Raduano è riuscito a scappare annodando delle lenzuola e calandosi fuori dalla struttura. È scattata la caccia all’uomo: controlli in corso in strade, porti e aeroporti.

Il boss stava scontando una pena per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravata dal metodo mafioso e dall’impiego di armi, anche da guerra.

