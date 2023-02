A Nuoro è caccia all’uomo dopo che Marco Raduano, boss della mala foggiana, è riuscito a scappare scavalcando il muro di cinta del carcere di Badu ‘e Carros.

Il fatto ha scatenato la reazione del Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria. “Il Sappe in diverse occasioni ha segnalato la carenza di personale di polizia penitenziaria che impedisce di assicurare una scrupolosa vigilanza in visione dei detenuti reclusi nell’istituto di Nuoro”, ha denunciato Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna.

Si è aggiunto al coro anche Donato Capece, segretario generale del Sappe. “Quel che è successo è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri. Il sistema penitenziario, per adulti e minori, si sta sgretolando ogni giorno di più. Denunciamo da tempo che la sicurezza interna delle carceri è stata annientata da provvedimenti scellerati”.

