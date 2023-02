Striscioni, bandiere e interventi dal palco per chiedere lo stop al conflitto bellico in Ucraina. Centinaia di persone si sono ritrovate in piazza Garibaldi a Cagliari per partecipare alle iniziative organizzate dal movimento Europe for Peace, nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa.



“Nessuno vuole la guerra – ha detto Fabrizio De Santis del coordinamento nazionale Anpi Europe for Peace – è stato un anno di distruzione con migliaia di morti in concomitanza con altri problemi come la crisi climatica e ora anche il terremoto. Siamo molto preoccupati per questa deriva di violenza che si percepisce nell’aria”.

Per segretario generale della Cgil sarda Fausto Durante “siamo davanti a una escalation pericolosissima, il rischio che il conflitto si allarghi fino a deflagrare in una guerra nucleare è sotto gli occhi della comunità internazionale”. Dunque “occorre mettere fine alla guerra con ogni possibile azione diplomatica”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it