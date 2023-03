Il magazine americano Newsweek e Statista Inc. hanno presentato per il quinto anno consecutivo il “World’s best hospitals”, la classifica annuale dei migliori ospedali del mondo 2023. Ma oltre alla graduatoria, la rivista “dà i voti” anche agli ospedali Paese per Paese.

Ed è proprio in questa seconda “classifica” degli ospedali italiani che il San Francesco di Nuoro è risultato il miglior ospedale della Sardegna. Con un “range” del 70,75%, è l’unico ospedale della Sardegna a rientrare nella classifica degli ospedali italiani.

Le caratteristiche prese in esame sono il livello delle cure, la qualità della ricerca e anche la capacità di attrazione per professionisti sanitari.

Per la prima volta quest’anno, tra i parametri valutati per stilare la classifica, è stata presa in considerazione l’esistenza di indagini strutturate rivolte ai pazienti per verificare l’efficacia delle cure e la percezione di miglioramenti di qualità della vita.

Invariati, rispetto agli anni scorsi, gli altri tre indicatori: il parere di esperti medici e del mondo della sanità ospedaliera, i risultati delle indagini di soddisfazione sui pazienti, il grado di raggiungimento di standard qualitativi internazionali (sicurezza del paziente, misure igieniche e qualità dei trattamenti).

“È con grande soddisfazione che apprendo i risultati della nuova classifica di Newsweek” è il commento della Direzione strategica dell’ASL n. 3 di Nuoro. “Il raggiungimento di risultati di questo livello ci infondono ottimismo, smentisce la ‘narrazione’ negativa e catastrofista che si percepiva appena un anno fa, e che, seppur faticosamente, ci stiamo lasciando alle spalle”.

