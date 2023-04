Vittoria convincente dell’Olbia tra le mura amiche del Nespoli. I bianchi hanno superato per 4-0 l’Alessandria, una delle contendenti alla salvezza in Serie C.

Decisivo l’apporto degli elementi di maggior esperienza della rosa gallurese: le doppiette di Dessena e Ragatzu hanno trascinato una squadra decisamente su di giri nella ripresa.

