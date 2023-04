Un quarantatreenne di Assemini, disoccupato e noto alle forze dell’ordine è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato in dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Lunedì scorso in via Monsignor Parraguez a Cagliari era stato rubato un camper di proprietà di una trentottenne originaria del capoluogo. I carabinieri sono giunti alla localizzazione del mezzo rubato a seguito di una breve indagine. Lo hanno rinvenuto ad Assemini parcheggiato sulla rampa di accesso di un garage seminterrato, in un’area chiusa da un cancello e da un muro di cinta. A richiesta dei militari è sopraggiunta sul posto la proprietaria che ha potuto fornire le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza, dalle quali si riconosce il proprietario del garage come uno dei due autori del furto, il secondo è in corso di identificazione. I due complici dopo aver agganciato con una robusta corda il camper ad una loro auto privata, e dopo essere montati sui due mezzi, si sono allontanati dal luogo del furto. Il caravan rubato è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria che disperava di poterlo recuperare.

