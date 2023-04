Il parco Lions di via dei Donoratico è una discarica. La denuncia arriva da Valerio Piga (Difensori della natura Cagliari) ed è corredata di una documentazione fotografica.

“Un anno fa avevo segnalato insieme ad alcuni residenti, lo stato di degrado dell’area giochi ormai diventata una discarica – scrive Piga -. La situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, l’amministrazione comunale non è intervenuta. L’area è accessibile da tutti ci si trova di tutto, fili elettrici scoperti, ferri arrugginiti, pezzi di legno, poltrone e decine di sacchi di rifiuti. Una situazione incresciosa e pericolosa per i frequentatori del parco sopratutto per i bimbi. Ma il Sindaco Truzzu se ne frega altamente e pensa a candidare Cagliari capitale del verde”.

