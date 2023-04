Incidente mortale ieri pomeriggio a Quartu, in via Leonardo Da Vinci sulla litoranea verso Flumini. Un carabiniere in pensione di 56 anni, Paolo Giufarelli, si è scontrato con il suo scooter con un’auto, una Volkswagen T-Roc, all’altezza dell’ex Trocadero.

In base alla prima ricostruzione della Polizia stradale, l’incidente sarebbe scaturito da una manovra della Volkswagen che mentre viaggiava in direzione Quartu avrebbe svoltato improvvisamente invadendo la corsia opposta dove sopraggiungeva la vittima a bordo del suo scooter Yamaha. L’impatto è stato fatale per il carabiniere in pensione. I tentativi dei medici del 118 sono stati purtroppo inutili.

