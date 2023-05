L’episodio è avvenuto alle 14 di ieri. Un uomo di 58 anni di Cagliari è stato denunciato per aver incendiato dei rifiuti raccolti in un contenitore in via Dante.

Non solo. L’uomo, poco lontano, ha iniziato a svitare i cappucci delle valvole degli pneumatici di alcune auto in sosta.

Immediato l’intervento dei carabinieri, allertati dai dipendenti della Despar di via Dante che sono riusciti a domare le fiamme con dei secchi d’acqua.

Qualche giorno fa, lo stesso aveva incendiato un’auto parcheggiata.

