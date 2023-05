La Tari a Cagliari costa di più rispetto a Roma, Milano e Venezia. Nel 2022 il capoluogo sardo è arrivato infatti a quota 395 euro, mentre a Milano si paga 338 euro e a Roma 314 euro. Lo si evince da una ricerca della Uil che attesta che tra il 2021 e il 2022 65 città capoluogo di provincia hanno aumentato la tassa.

Nel 2022 il costo medio della Tari è stato di 325 euro annui con punte di 519 euro, ma negli ultimi 5 anni in Italia la Tari è aumentata in media del 7,7%: se per pagare lo smaltimento dei rifiuti le famiglie italiane hanno versato nel 2022 325 euro medi, a fronte dei 313 euro del 2021 e dei 301 euro versati nel 2018.

Lo studio – realizzato dal Servizio Lavoro Coesione e Territorio Uil – elabora i costi in 107 città capoluogo di provincia, con riferimento ad una famiglia composta da quattro componenti con una casa di 80 mq e reddito Isee di 25mila euro. Secondo la ricerca la città italiana dove si paga di più è Pisa con 519 euro. Segue Brindisi con 518, Genova con 489, Benevento 481 e Messina 476.

