Ennesimo furto nel quartiere di San Benedetto, a Cagliari.

Questa mattina alle 7 circa un ladro ignoto si è introdotto nel market di via Goldoni. Mentre rovistava nel locale cercando di forzare il registratore di cassa è sopraggiunta la titolare che accorta della presenza dell’uomo è uscita in strada urlando e chiedendo aiuto.

Subito sono arrivati alcuni abitanti della zona e le volanti della Polizia che hanno avviato le ricerche e le indagini.

Il quartiere di San Benedetto, con particolare riferimento alla via Goldoni e Machiavelli, è stato oggetto di ben 5 furti nell’arco di una settimana da parte di ignoti malfattori che approfittano in orari anche diurni della tranquillità del quartiere per entrare nelle attività commerciali a rubare, con poco timore di essere scoperti.

