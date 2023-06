È l’autore delle foto “rubate” durante le feste di Villa Certosa, dimora estiva di Silvio Berlusconi, deceduto ieri mattina all’età di 86 anni.

Ma nonostante i dieci anni trascorsi in Tribunale per difendersi dall’accusa principale di violazione della privacy, Antonello Zappadu non prova nessun astio nei confronti dell’ormai ex leader di Forza Italia.

Nella giornata di ieri, infatti, il fotoreporter di Pattada ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Non era mio nemico e non ero suo nemico. Ho fatto solo il mio lavoro. Riposi in pace”.

Del resto, tra i due non c’è mai stata alcuna frizione sul piano personale, anzi. Un giorno, il 18 aprile 2018, Berlusconi strinse la mano a Zappadu dicendogli scherzosamente: “Lei è matto”.

Il fotografo non è mai stato condannato e tutte le accuse nei suoi confronti sono cadute per prescrizione nel luglio 2019.

