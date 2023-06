Una buona notizia arriva dall’ospedale Brotzu di Cagliari: il giovane Lorenzo Porru ha riaperto gli occhi dopo essere rimasto in coma per quasi 24 ore. Un sollievo per genitori e amici, dopo quanto accaduto la scorsa notte al Poetto di Quartu.

Il 22enne era stato preso a calci, pugni e cinghiate da altri due giovani all’uscita da un locale del Poetto. La scena si era consumata davanti a diversi passanti: nessuno è intervenuto a frenare la furia degli aggressori.

Per l’accaduto sono stati arrestati Francesco Carta e Nicola Loddo, accusati di tentato omicidio aggravato. Ora si trovano rinchiusi nel carcere di Uta. Denunciate le loro compagne.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per ricostruire l’accaduto e domani avranno probabilmente maggiori indizi dalle testimonianze dei due arrestati.

Porru, secondo quanto riferito dai genitori, non ricorda nulla del pestaggio subìto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it