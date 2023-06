Comincerà lunedì 10 luglio la stagione 2023-2024 del Cagliari Calcio, con il raduno nel pomeriggio presso il Centro Sportivo di Assemini. Dopo i primi due giorni dedicati ai test e alle visite, via al lavoro sul campo al ritmo di doppie sedute giornaliere sui prati di casa.

La prima parte del precampionato terminerà venerdì 21 luglio con la settima edizione del “Trofeo Sardegna” al “Bruno Nespoli” di Olbia, al cospetto dei bianchi guidati da Leandro Greco.

Il gruppo si sposterà quindi in Valle D’Aosta da lunedì 24 luglio. In programma il primo allenamento nel ritiro di Saint Vincent-Châtillon, che si chiuderà venerdì 4 agosto. In fase di definizione il programma delle amichevoli.

“La scelta di svolgere la seconda parte del nostro ritiro precampionato nel comprensorio di Châtillon-Saint-Vincent ci permette di coniugare la necessità di una località a forte tradizione a vocazione calcistica ad un territorio in cui possiamo abbracciare i tantissimi conterranei e tifosi rossoblù residenti nella zona” ha spiegato Stefano Melis, Direttore Business & Media del Cagliari.

“Nella collaborazione con la Regione Val d’Aosta ci sono tutti gli ingredienti per un progetto di grande prestigio, all’insegna dei più sani valori dello sport, dell’identità e della promozione delle rispettive tradizioni” ha concluso.

