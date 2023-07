I Consiglieri regionali del gruppo PD, primo firmatario Giuseppe Meloni, presentano una interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale sulle reiterate criticità riscontrate dagli operatori nella presentazione delle Domande di Aiuto Telematica (DAT) relative all’Avviso Destinazione Sardegna Lavoro 2022 e sulla tempistica dell’erogazione delle somme dovute per l’annualità 2021.

Infatti, nonostante i reiterati rinvii del c.d. click day, e l’annullamento della procedura del 26 giugno scorso per il malfunzionamento della piattaforma, oggi si sono ripetute le criticità e numerosi operatori non hanno potuto accedere alla piattaforma e inserire i propri dati e le proprie istanze.

Come noto, riferiscono i Consiglieri, la modalità di selezione affidata al c.d. click day, ha mostrato più volte la sua inadeguatezza, nel caso specifico, l’unico obbiettivo raggiunto è stato quello di tenere bloccati per intere mattinate in piena stagione estiva, imprenditori turistici, che altro avrebbero avuto da fare, interi studi di consulenza, organizzazioni di categoria e aziende; pare tra l’altro inutile, continuano i Consiglieri, concentrare in poche ore (talvolta pochi minuti) una selezione, che altro non è se non una lotteria, per assegnare sostegni alle imprese che anche in momenti difficili hanno garantito i livelli occupativi, posto che, a valle del click day, non risultano ancora erogate le risorse dovute per l’annualità 2021; chiedono dunque di conoscere quali azioni intendano intraprendere per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di inoltro delle istanze e della documentazione al fine della partecipazione alla misura; quali siano le reali tempistiche per giungere all’erogazione delle risorse dovute una volta superate le selezioni e quando potranno essere soddisfatte le richieste per l’annualità 2021, la cui documentazione giustificativa è stata inoltrata da tempo ai competenti uffici.

