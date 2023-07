Selargius, litigio furibondo tra fratelli: denunciati dai carabinieri per droga

A seguito di una perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto tre panetti di hashish e 800 euro in contanti. Per questo motivo stanno indagando per capire se il litigio fosse dovuto a questioni di droga