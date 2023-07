Grande successo per la “Cena in Bianco” organizzata a Cagliari dalla Pro Loco. In piazza del Carmine si sono riuniti oltre 860 commensali, disposti su 16 “megatavolate” allineate ai piedi della statua.

Dopo un anno di lavoro (volontario), la Pro Loco Città di Cagliari ha dato vita al sogno: organizzare un evento del tutto gratuito, autofinanziato ed autoorganizzato nel centro città.

“È stato davvero emozionante vedere quasi mille persone, tutte vestite di bianco, tutte assieme sventolare i tovaglioli a inizio serata. E trascorrere qualche ora in serenità e allegria con l’unico scopo di ‘esserci’, fino in fondo” hanno commentato gli organizzatori.

Un intero tavolo composto da tredici Teenager è stato premiato con la maglietta ufficiale della manifestazione. Così come il più anziano partecipante (88 anni) e il più giovane (7 anni).

