Da due giorni non si hanno più notizie di Giacomo Solinas, 39 anni di Gonnesa che sabato mattina si sarebbe dovuto trovare in Costa Smeralda per lavoro.

L’appello è stato lanciato sia dalla sorella Giorgia che dal comune di Gonnesa. “Chiunque l’abbia visto o abbia qualche informazione che ci può aiutare è pregato di contattarci”.

L’uomo è stato visto dai genitori venerdì notte, poi è sparito nel nulla. Il telefono è spento e non risulta reperibile neanche dalle celle.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it