Tornano gli incentivi per la lotta allo spopolamento in Sardegna.

La Regione ha varato una nuova misura per incentivare lo sviluppo imprenditoriale e favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni. Un bando che scadrà il prossimo 15 luglio e le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Restart.

La misura. con soggetto attuatore le Camere di Commercio sarde, ha l’obiettivo di consentire l’accesso agli incentivi a fondo perduto per l’apertura di un’attività o unità locale o per il trasferimento d’azienda nei territori dei Comuni della Sardegna aventi, al 31 dicembre 2020, una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti.

Le risorse complessivamente disponibili, che ammontano a 40 milioni di euro, sono state destinate alle tre Camere di commercio isolane (Cagliari-Oristano, Sassari e Nuoro), dalle quali ciascuna attingerà la propria quota in proporzione alle domande presentate nei rispettivi territori di competenza.

Il contributo a fondo perduto è quantificato in: 15.000 euro per l’apertura di un’attività o unità locale o per il trasferimento dell’azienda o dell’attività nel territorio oggetto dell’agevolazione; 20.000 euro nel caso in cui l’avvio o il trasferimento d’azienda o dell’attività abbia determinato un incremento dell’occupazione.

